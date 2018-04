''Jestem za życiem'': Tysiące ludzi w Marszu Świętości Życia, który przeszedł ulicami Warszawy

Tysiące mieszkańców Warszawy przeszły dziś Traktem Królewskim w XIII Marszu Świętości Życia pod hasłem "Jestem za życiem". - Jesteście świadkami tego, że życie ludzkie jest święte - podkreślił kard. Kazimierz Nycz podczas Mszy w archikatedrze warszawskiej, która poprzedziła marsz.

– Idziecie nie po to, aby manifestować przeciwko komuś, ale by być świadkami, że życie jest święte – podkreślił metropolita warszawski i dodał, przywołując słowa papieża Benedykta XVI, iż są takie sprawy, które są nienegocjowalne, nad którymi nie wolno głosować – np. ludzkie życie. – Idziecie, by wzmocnić w sobie to święte przekonanie, że potraficie bronić życia zawsze i skutecznie – dodał.