Jest zawiadomienie ws. śmierci gen. Nowka. ,,Nie mógł umrzeć śmiercią naturalną''

Do Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Południe wpłynęło doniesienie w sprawie śmierci gen. Zbigniewa Nowka. „Nie mógł umrzeć śmiercią naturalną” brzmi treść doniesienia. Informację podał Express Bydgoski.

– Autor doniesienia zwraca uwagę na to jak ważną rolę odegrał generał, z jak ważnymi sprawami miał do czynienia i, jak wielką wiedzę zabrał z sobą. W doniesieniu nie ma żadnych wskazówek. Jest to raczej przypuszczenie, że ktoś, kto stykał się z tak ważnymi sprawami nie mógł umrzeć śmiercią naturalną – mówi prokurator Włodzimierz Marszałkowski.



W zwiadomieniu nie ma konkretów dotyczących zgonu generała, lecz skupiono się na pełnionej przez niego funkcji.