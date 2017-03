Jest wyrok za atak na Komorowskiego! 35-latek dostał...

reklama

Dziś zapadł wyrok w sprawie 35-letniego mężczyzny, który miał rzekomo próbować napaść na prezydenta Bronisława Komorowskiego. Do zdarzenia doszło w maju 2015 roku w Toruniu.

Podczas wiecu wyborczego 35-latek zaczął biec w stronę Komorowskiego, trzymając rękę wysoko w górze. Został obezwładniony przez służby. Jak później tłumaczył, chciał z prezydentem Komorowskim jedynie porozmawiać.

Sąd uznał jednak te wyjaśnienia za nieprawdopodobne. Mężczyznę skazano na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata.

Tuż po ataku mężczyzny w mediach roiło się od podejrzeń. Mówiono, że cała sprawa mogła być prowokacją, a 35-latek mógł być podstawionym przez Platformę agentem, który symulował atak, po to, by potem w mediach przedstawić sprawę jako działanie pisowskich nienawistników. Wszystko działo się w ostatnim dniu kampanii wyborczej, co wzmagało takie przypuszczenia.

Zatrzymanie mężczyzny w Toruniu wzbudziło też wielkie emocje zgromadzonego tam tłumu. Funkcjonariuszy policji ludzie obrzucali epitatami "gestapo" i prosili, by zostawić 35-latka.

Rzecz skończyła się jednak w sądzie, gdzie rzekomemu napastnikowi groziło aż 5 lat więzienia.

Teraz oprócz spędzenia 1,5 roku za kratami mężczyzna musi też przeprosić Komorowskiego.

3.03.2017, 15:05