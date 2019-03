Jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. wyboru sędziów KRS. ,,Przepisy są zgodne z konstytucją''

Pierwszy z wniosków wpłynął do Trybunału Konstytucyjnego w listopadzie ubiegłego roku. Wniosek dotyczył ustalenia zgodności z ustawą zasadniczą sposobu wyboru członków Rady, zakwestionowania możliwości kontrolowania jej uchwał przez Sąd Najwyższy oraz Naczelny Sąd Administracyjny, a także podważenia możliwości stosowania przed SN i NSA tzw. zabezpieczenia, czyli wstrzymania decyzji do czasu rozstrzygnięcia przez sąd, jeśli zabezpieczenie wstrzymuje uprawienia prezydenta do powołania sędziego. Krajowa Rada Sądownictwa wskazała we wniosku, że celem zbadania zgodności przepisów o KRS z konstytucją jest rozwianie wątpliwości narosłych wokół sposobu jej powołania. Chodzi także o umocnienie pozycji nowej KRS poprzez uznanie za niekonstytucyjne środków umożliwiających kwestionowanie jej decyzji.