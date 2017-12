Jest!!! Wschodnia granica Polski wzmocniona przed Rosją

W środę oficjalnie zakończył się proces przenoszenia z Żagania do Wesołej pierwszego batalionu czołgów Leopard. – Tą decyzją zaczynamy realizację nowej strategii, która została wyznaczona przez Strategiczny Przegląd Obronny – powiedział minister obrony Antoni Macierewicz.

W ten sposób wzmocniona została 1. Warszawska Brygada Pancerna. Przesunięcie wojsk na wschód ma wzmocnić tę granicę kraju przed ewentualną agresją z terenów Rosji lub Białorusi.

,, Na naszych oczach materializuje się decyzja ściśle związana z zupełnie nowym spojrzeniem na strategię obronną Polski. My się nie mamy przygotowywać do odbijania straconego terenu, my mamy być przygotowani do tego, żeby granic Polski strzec, do tego, żeby wróg nie wtargnął na teren Polski'' - powiedział minister orony narodowej Antoni Macierewicz.



Jak przypomniał, przesunięcie na wschód Leopardów jest tylko jednym z elementów dużo szerszej strategii.

mod/tvp info