Jest wniosek o uchylenie immunitetu Niesiołowskiemu

Alojzy Cedzidło 1.2.19 13:12

Ludzi ! Za co ? Za co ? Nic Gazeta ani Newsweek nie pisali o przestępstwach prof. Niesiołowskiego , a tu od razu odebrać imunitet . Dziwę się tylko byłym partiom dlam których walczył jak lew pan Stefa, Dziś milczą . A on cału swój honor poświęcił na to aby oni swojego nie ztracili . Dziś milczą . kiedy Kaczyński podobno tam na Nim sie mści . Dobrze przynajmniej ,że znależli się ludzie , którzy docenili Jego tężyznę męską , nazywajac Go JURNYM STEFKIEM .