Jest wiele zup zwiastujących wiosnę, ale najbardziej czekam na botwinkę...

Zacznij od wlania wody do garnka oraz dodania do niej porcji rosołowej, a także pokrojonych w kostkę warzyw. Po 15 minutach gotowania na małym ogniu dodaj ziemniaki pokrojone w kostkę. 5 minut później dodaj cebulkę podsmażoną uprzednio na oleju z masłem oraz same buraczki pokrojone w plasterki.