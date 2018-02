Jest protest? Jest i Kramek! Kto jeszcze?

Przed Pałacem Prezydenckim miała dziś miejsce manifestacja, której celem był sprzeciw wobec podpisania przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy o IPN.

O ile do tego typu manifestacji zdążyliśmy się już przyzwyczaić, to jednak niezmiennie zaskakuje nas to, jak często pojawia się na nich niejaki Bartosz Kramek, działacz niesławnej fundacji Otwarty Dialog.

Manifestacja Ruchu Narodowego, Młodzieży Wszechpolskiej oraz ONR rozpoczęła się o godzinie 18 przed Pałacem Prezydenckim. Niebawem przybyli też kontrmanifestanci, wśród któych nie zabrakło „Obywateli RP”, sympatyków KOD czy… komunistów z czerwonymi flagami. Był też Bartosz Kramek z „Otwartego Dialogu”. Polecamy zapoznać się ze zdjęciami: