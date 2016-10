Jest projekt ustawy 'Za życiem'. Zobacz, jak państwo będzie chronić najsłabszych

reklama

Premier Beata Szydło tuż po odrzuceniu przez Sejm projektu ustawy "Stop Aborcji" zapowiedziała powołanie międzyresortowego zespołu do prac nad programem wsparcia dla rodzin.

Dziś szefowa rządu poinformowała, że projekt jest już gotowy i w najbliższym tygodniu trafi pod obrady rządu, następnie zostanie skierowane do Parlamentu. Kompleksowy program wsparcia jest skierowany do matek w tzw. "trudnych ciążach", jak i rodzin wychowujących ciężko chore i niepełnosprawne dzieci. To opieka państwa na wszystkich szczeblach: np. medyczna, psychologiczna, ale też w formie wsparcia finansowego.

"Wierzę głęboko, że nie tylko będziemy pomagać, ale wszyscy 'Za Życiem' staniemy"- mówi premier Szydło.

JJ/KPRM, Fronda.pl

28.10.2016, 15:55