Jest porozumienie rządu z częścią organizacji, które działają na rzecz niepełnosprawnych

„Podpisaliśmy porozumienie z przedstawicielami środowisk osób niepełnosprawnych” - poinformował dziś minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Rafalska podkreśliła, że w porozumieniu zawarty został m.in. zapis o zrównaniu renty socjalnej z najniższą rentą.

Ze strony rządu porozumienie podpisane zostało przez minister Rafalską oraz pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztofa Michałkiewicza.

Porozumienie zawiera zobowiązanie rządu między innymi do podniesienia od czerwca tego roku wysokości renty socjalnej do poziomu równego najniższej emeryturze, rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinnej, a więc 1029,80 zł. Ma być też ona corocznie waloryzowana.

Porozumienie zakłada też choćby realizację programu Dostępność+ ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Porozumienie zostało niestety odrzucone przez protestujących w Sejmie opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych.