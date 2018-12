Jest oświadczenie Kurii w sprawie ks. Jankowskiego

"W związku z artykułem dotyczącym śp. ks. prałata Henryka Jankowskiego, (zm. w roku 2010), opublikowanym w „Dużym Formacie” oraz z komentarzami i trwającą dyskusją medialną, informujemy, że do Kurii Metropolitalnej Gdańskiej, na przestrzeni ostatnich 10 lat (2008-2018), nie wpłynęły żadne doniesienia potwierdzające zarzuty podnoszone w mediach"- podkreśla Kuria w komunikacie dotyczącym artykułu o ks. Jankowskim. W oświadczeniu Archidiecezja Gdańska odnosi się również do sprawy pomnika śp. ks. Henryka Jankowskiego. Prezydent Paweł Adamowicz dał dziś jasno do zrozumienia, że monument zostanie usunięty. Prezydent Gdańska zwrócił się również do abp. Sławoja Leszka Głódzia o powołanie w Kościele komisji do zbadania tej sprawy.