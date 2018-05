Jest oświadczenie Kancelarii Prezydenta ws. pomnika katyńskiego w Jersey City

W sprawie losu Pomnika Katyńskiego w Jersey City Kancelaria Prezydenta RP jest w stałym kontakcie z polskimi placówkami dyplomatycznymi w Nowym Jorku i w Waszyngtonie, od momentu pojawienia się pierwszych sygnałów na ten temat.

Para Prezydencka osobiście odwiedziła pomnik podczas wizyty w 2016 roku, a jego twórca - Andrzej Pityński został w dniu 11 listopada 2017 roku odznaczony przez Prezydenta Andrzeja Dudę Orderem Orła Białego - najwyższym polskim odznaczeniem państwowym.

Pomnik Katyński - w opinii Prezydenta RP - jest ważnym świadectwem hołdu i pamięci o ofiarach ludobójstwa. Prezydent RP nie wyobraża sobie, aby nie został on uszanowany w kraju, w którym z takim szacunkiem odnosi się do bohaterów a szczególnie do osób poległych za swą Ojczyznę. Szacunek dla bohaterów jest wartością, która łączy Polskę i Stany Zjednoczone.

Mamy nadzieję, że prowadzona przez polskie przedstawicielstwa i środowiska polonijne rozmowa z władzami miasta będzie odbywać się w formie otwartego dialogu i wzajemnego szacunku.

Krzysztof Szczerski

Szef Gabinetu Prezydenta RP

dam/prezydent.pl