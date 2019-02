Jest oświadczenie kancelarii Netanjahu. 'Premier mówił o Polakach, nie o narodzie'

Beno 15.2.19 18:18

Rżnie głupa, ale głupi nie jest. Netanjahu to persona non grata w Polsce. Wizy dla Izraelczyków i przyznawanie co najważej kilku obywatelom Izraela obywatelstwa Polskiego, a nie tysiącom jak do tej pory. Taka powinna być odpowiedź dla Izraela, dopiero wtedy zaczną nas szanować.