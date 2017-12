Jest opinia biegłych ws. wypadku premier Szydło

Do Prokuratury Okręgowej w Krakowie wpłynęła już opinia biegłych dotycząca rekonstrukcji wypadku byłej premier Beaty Szydło w Oświęcimiu, który miał miejsce 10 lutego 2017 r.

Prokuratura poinformowała poinformowała o tym w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej. Opinię przygotowali biegli z krakowskiego Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Jana Sehna w Krakowie. Strony zostały już powiadomione o możliwości zapoznania się z treścią opinii, jak również złożenia ewentualnych wniosków i uwag. Jak podkreśliła Prokuratura, „z uwagi na dobro śledztwa żadne dodatkowe informacje, dotyczące sporządzonej opinii, na tym etapie postępowania przygotowawczego nie będą udzielane”.

W toku śledztwa przesłuchano wszystkie ustalone osoby, łącznie z funkcjonariuszami BOR, które mogły posiadać informacje dotyczące zdarzenia z udziałem podejrzanego i pokrzywdzonych.

W czerwcu materiały śledztwa przekazano do biegłych z Zakładu Badania Wypadków Drogowych Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie. Do początków listopada biegli uzupełniali jeszcze materiał dowodowy, m.in. o dodatkowe informacje dotyczące danych utrwalonych na rejestratorach zamontowanych w samochodzie Audi A8. Śledztwo jest przedłużone do 10 lutego 2018 r.

yenn/PAP, Fronda.pl