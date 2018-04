Jest nowy przewodniczący KRS. Ależ Gersdorf dała popis!!!

Decyzją członków Krajowej Rady Sądownictwa nowym przewodniczącym został sędzia Leszek Mazur. Rada wybierze dzisiaj zastępców przewodniczącego oraz członków prezydium.

W tajnym głosowaniu wzięło udział 23 sędziów. Oddano 21 głosów ważnych, natomiast kandydaturę Mazura poparło 16 członków Rady. Na jego kontrkandydatkę, Teresę Kurcyusz-Furmanik głosowało 5 sędziów.

"Postaram się na miarę możliwości, obowiązki związane z pełnieniem funkcji przewodniczącego KRS wykonać jak najlepiej. Cieszę się, że KRS rozpoczyna efektywne działania"-powiedział nowy przewodniczący Rady.

Kim jest sędzia Leszek Mazur? Na co dzień, od 14 lat orzeka w VI Wydziale Cywilnym Odwoławczym częstochowskiego Sądu Okręgowego. Od 1993 r. jest sędzią. Jego Alma Mater to Uniwersytet Wrocławski. W roku 1986 ukończył z wyróżnieniem studia na tamtejszym Wydziale Prawa. Jest dwukrotnym laureatem nagrody "Primus Inter Pares".

Na początku obrad KRS I prezes SN, ustępująca z funkcji przewodniczącej, postanowiła nadal politykować.

"Nie mam wątpliwości co do braku podstaw do skrócenia kadencji poprzedniego składu Rady, jak i wyboru nowych członków. Nie mają mandatu konstytucyjnego do piastowania funkcji członków rady. Ale przepisy i tak wymagają ode mnie obowiązku zwołania tego gremium"-stwierdziła. Odpowiedział jej sędzia Wiesław Johann:

"Rozumiem, że pani uwagi na temat niekonstytucyjności wyboru członków KRS to pani prywatny pogląd, którego ja osobiście nie podzielam".

yenn/Niezależna.pl, Fronda.pl