Jest nowy ambasador USA w Rosji. Nie będzie prorosyjski!

reklama

youtube/gage skidemore/flickr/cc by sa 2.0 reklama

John Huntsman został mianowany przez Donalda Trumpa na ambasadora USA w Rosji – poinformowała Gazeta Polska Codziennie.

Huntsman znany jest z twardego stanowiska wobec Rosji i jak pisze GPC, ma to być ostateczne zamknięcie pogłosek o prorosyjskości administracji Donalda Trumpa. John Huntsman to doświadczony dyplomata, który pracował już na stanowisku ambasadora w Singapurze i Chinach. W Białym Domu był już asystentem i to za czasów Ronalda Reagana.

Huntsman jest szefem think-thanku Atlantic Council, znanego z twardego kursu wobec Rosji. Po aferze z Michaelem Flynnem administracja Trumpa jak informuje GPC, jest coraz częściej obsadza przez ludzi, których trudno oskarżyć o sympatyzowanie z Rosją.

krp/Gazeta Polska Codziennie, Fronda.pl

11.03.2017, 10:10