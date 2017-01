reklama

W sieci pojawiło się nagranie momentu zamachu, do którego doszło dzisiaj w Jerozolimie.

Zamach podobny był do tego, jaki miał miejsce przed świętami w Berlinie. Zamachowiec wjechał w tłum ludzi. Zginęły co najmniej 4 osoby, a co najmniej 15 osób jest rannych.

emde/Twitter

8.01.2017, 16:08