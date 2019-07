Jest i on! Tusk oskarża PiS o agresję kiboli w Białymstoku!

Opozycja oskarża PiS o doprowadzenie do zajść w Białymstoku podczas „Marszu Równości” organizowanego w sobotę przez środowisko LGBT. Swoje trzy grosze do tej ordynarnej manipulacji dołożył również były premier, Donald Tusk.

Co z tego, że przedstawiciele rządu potępiają akty agresji wobec uczestników Marszu Równości. Co z tego, że do potępienia dołączył episkopat. Wreszcie, co z tego, że policja chroniła uczestników marszu i zatrzymała agresorów. Nie, trzeba z uporem maniaka wmawiać Polakom, że za wydarzenia w Białymstoku odpowiada PiS. Nawet wbrew zdrowemu rozsądkowi.