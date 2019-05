Jest i ON! Marcinkiewicz: Powiedzcie YES YES YES dla Koalicji Europejskiej!

Niemalże na chwilę przed ciszą wyborczą były premier Kazimierz Marcinkiewicz, skompromitowany chyba do tego stopnia, że bardziej się nie da, postanowił włączyć się w kampanię wyborczą i poagitować nieco za Koalicją Europejską.

Przypomnijmy, że były szef rządu miał startować z list tego ruchu do Parlamentu Europejskiego, jednak wszystko przekreśliła sprawa długu alimentacyjnego. Mimo to wsparł koleżanki i kolegów z opozycji totalnej, choć tylko w mediach społecznościowych

„Powiedzmy YES, YES, YES Koalicji Europejskiej”-apeluje na Facebooku Marcinkiewicz. Swój wpis rozpoczął od kłamstw na temat "polexitu", który miałby rzekomo zafundować nam rząd PiS.

"JK i PiS robią wszystko by nas z UE wyprowadzić, albo tak ją zmienić, by nie miała znaczenia. I robią to pod kłamliwym i kretyńskim hasłem przywracania „wartości chrześcijańskich”. Jakież to „wartości chrześcijańskie” kreują na Srebrnej, czy wspierając nacjonalizm, czy wypłacając sobie ogromne nagrody, czy uprawiając nepotyzm i kolesiostwo, czy wreszcie rozwalając w popiół polską wspólnotę narodową i obywatelską? Ich wartości, to władza i to władza absolutna i mamona. Tylko to ich rajcuje"-stwierdził były premier. W swoim wpisie nazwał również Prawo i Sprawiedliwość "szkodnikami Polski". Pokonanie tych "szkodników" miałoby zapewnić "powrót do polityki europejskiej" i pokazać światu, "że Polska to nie tylko PiS, udowodni, że nie ma zgody Polaków na zaborczą politykę nieliczenia się z nikim i niczym, nawet konstytucją i zdrowym rozsądkiem"-przekonywał Kazimierz Marcinkiewicz. Cóż, ten akurat człowiek kawałek o "zdrowym rozsądku" mógłby sobie jednak darować...

"Zwycięstwo nad PiS doda nam sił i nadziei, zjednoczy nas, może być początkiem odbudowy wspólnoty społecznej, obywatelskiej i narodowej, może pokazać raz jeszcze jak współpraca ponad podziałami dla wspólnych celów ma sens. Zwycięstwo pokaże jak pięknie jest pięknie się różnic"-pisze były premier. Cały wpis podsumowuje : „Powiedzmy YES, YES, YES Koalicji Europejskiej. Powiedzmy NO, NO, NO Jarosławowi Kaczyńskiemu".

Cóż, tylko powinszować opozycji totalnej takiego wsparcia...

