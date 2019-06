Jest i on! Giertych wyciąga 'pomocną dłoń' do Falenty

Moni 11.6.19 14:08

Pisząc o takiej oburzającej analogii zauważam, że Fronda przecież nie cytuje Giertycha, że on chce być podobny do ŚP Jana Olszewskiego. Ta dygresja jest autorstwa Frondy i to mnie wkurzyło. Nie ma żadnego racjonalnego powodu, by czynić aż tak karkołomne zestawienia. W przeciwnym wypadku można byłoby konfabulować, że ktoś taki jak Giertych chce być podobny do jednego z twórców konstytucji USA. Stosując aż taką dowolność uznać też można, że Giertych - jako prawnik - bardzo podobny jest do innego prawnika, nazywał się Stefan Michnik.