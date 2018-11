Jest decyzja sądu w sprawie Marszu Niepodległości

"Wolność zgromadzeń pełni doniosłą rolę w demokratycznym państwie prawa (…) prawo do zgromadzeń jest chronione konstytucją"- podkreślił sędzia Michał Jakubowski w uzasadnieniu orzeczenia. Jak dodał, decyzja o zakazie „jest możliwa po starannym zbadaniu sprawy", powinna również zawierać "przekonujące uzasadnienie”. Jak podkreślił sędzia, w sprawie tej organ gminy nie uprawdopodobnił okoliczności, że w związku z tą manifestacją może dojść do zagrożenia życia i zdrowia oraz mienia w znacznych rozmiarach, co było główną przesłanką wydanego zakazu.