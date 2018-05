Jest decyzja prezydenta Dudy ws. daty referendum konstytucyjnego

Prezydent RP z Małżonką biorą w czwartek udział w obchodach Święta Narodowego 3 Maja. W południe odbyła się uroczystość na pl. Zamkowym, podczas której Prezydent RP wygłosił przemówienie. - Złożę w Senacie wniosek, aby referendum konsultacyjne w sprawie konstytucji odbyło się 10 i 11 listopada - zapowiedział Andrzej Duda.

Uroczysta msza św. w intencji w Ojczyzny

Od mszy świętej w intencji Ojczyzny w Bazylice Archikatedralnej p.w. św. Jana Chrzciciela w Warszawie rozpoczęły się czwartkowe uroczystości z okazji Święta Narodowego 3 Maja. Uczestniczyli w niej Prezydent RP Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą, a także premier Mateusz Morawiecki. Mszy przewodniczył metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Na mszy obecni byli również przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Prezydentowi towarzyszyli także Szef Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska oraz prezydenccy ministrowie i doradcy.

Uroczystość na pl. Zamkowym - zapowiedź wniosku o referendum

W południe rozpoczęła się uroczystość na pl. Zamkowym, podczas której Prezydent RP wygłosił przemówienie. - Złożę w Senacie wniosek, aby referendum konsultacyjne w sprawie konstytucji odbyło się 10 i 11 listopada - zapowiedział Andrzej Duda. - Apeluję do Państwa o obecność na tym referendum. Proszę, żebyście przyszli i w to wielkie święto powiedzieli, jakiej Polski chcecie, żebyście mogli potem o tym przekazać swoim wnukom, dzieciom, daj wam Boże także i prawnukom, żebyście mogli z dumą mówić - to ja także swoją opinią, swoim zdaniem kształtowałem tę ojczyznę, w której dzisiaj żyjecie - suwerenną, niepodległą, silną, w której żyjemy dostatnio, która jest dla nas sprawiedliwa, i której trzeba bronić za wszelką cenę, bo niczego lepszego nie będziemy mieli - powiedział Prezydent.

- Niech ten rok stulecia odzyskania niepodległości będzie także dla nas, dzisiejszych Polaków i dla następnego pokolenia, rokiem konstytucyjnego przełomu. Niech żyje Polska, niech żyje wolna, suwerenna, niepodległa Rzeczpospolita - zaznaczył Andrzej Duda.

Rok temu, w 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Andrzej Duda rozpoczął publiczną dyskusję o zmianie konstytucji. - Czas na poważną debatę konstytucyjną. Z udziałem dojrzałego polskiego społeczeństwa, nie tylko z udziałem elit i polityków. Moi rodacy mają prawo się wypowiedzieć, czy konstytucja obowiązująca od 20 lat ich zadowala - mówił Prezydent 3 maja 2017 r. zapowiadając referendum konsultacyjne.

W ramach prowadzonej przez Kancelarię Prezydenta RP kampanii społeczno-informacyjnej „Wspólnie o konstytucji” zorganizowano w całej Polsce otwarte spotkania z udziałem mieszkańców poszczególnych regionów. Ponadto, w Warszawie odbywały się tematyczne konferencje eksperckie, w których uczestniczył Prezydent Andrzej Duda.

Wzorem lat ubiegłych, w ramach obchodów Święta Narodowego 3 Maja, dla wszystkich chętnych został udostępniony Belweder. Podczas zwiedzania, które obywa się między godz. 10.00 a 16.00, jest możliwość wpisania się do wyłożonej tam księgi, przygotowanej specjalnie z okazji przypadającego w tym roku stulecia odzyskania niepodległości.

Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, a drugą po konstytucji Stanów Zjednoczonych spisaną ustawą zasadniczą na świecie. Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 r. stanowiła zwieńczenie reform Rzeczpospolitej podjętych w okresie obrad Sejmu Czteroletniego (1788-1792).

