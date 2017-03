Jest decyzja. PiS nie poprze Tuska!

reklama

Podjęto decyzję. Nie będzie poparcia dla kandydatury Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej – poinformowała PAP Beata Mazurek, rzecznik prasowa PiS.

Uchwałę, która zobowiązuje premier Beatę Szydło do sprzeciwienia się kandydaturze Tuska podjął komitet polityczny PiS. Jest również uzasadnienie sprzeciwu.

Tuskowi PiS zarzuca łamanie zasady neutralności wobec państwa członkowskiego, zaangażowanie w „akcję organów UE kierowane przeciwko Polsce”, a także popieranie opozycji. Jak dodała rzeczniczka PiS:

„I to opozycję szczególnego rodzaju, która nie ukrywa swojego antypaństwowego charakteru”

Uchwała ma za zadanie wzmocnić stanowisko polskiego rządu:

„I też daje wyraz temu, że my, jako największa siła polityczna w Polsce, sprawująca teraz władzę, mamy zastrzeżenia do funkcjonowania Donalda Tuska jako przewodniczącego Rady Europejskiej, i że my go popierać nie chcemy”

4.03.2017