Jest data strajku nauczycieli. MEN odpowiada

Od 5 marca do 25 marca we wszystkich szkołach i placówkach, z którymi w ramach prowadzonego sporu zbiorowego zakończono etap mediacji bez porozumienia w kwestii wysokości wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, przeprowadzone zostanie referendum strajkowe. Taką decyzję podjęło ZNP. Związkowcy domagają się podwyżek o tysiąc złotych. Strajk ma rozpocząć się 8 kwietnia i być bezterminowy.

"Przekazaliśmy samorządom trzecią ratę subwencji i obecnie wypłacane są już podwyżki pensji nauczycieli z wyrównaniem od 1 stycznia br. Dodatkowo nauczyciele otrzymują również tzw. trzynastkę. To nie koniec. Kolejna podwyżka zostanie wypłacona nauczycielom już od września tego roku - będzie to kolejne 5 proc. W sumie ich wynagrodzenie wzrośnie o 16,1 proc. w stosunku do roku 2018"- informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Resort zwraca również uwagę, że obecnie konsultowany jest projekt ustawy pozwalającej na przyspieszenie wypłaty następnej transzy podwyżki. Ministerstwo zapewnia, że środki na ten cel są zagwarantowane w budżecie, dlatego też sygnały o planowaniu strajku w trakcie egzaminów kończących szkołę podstawową i gimnazjum są "niepokojące". MEN podkreśla, że na tym rozwiązaniu najwięcej stracą dzieci i rodzice.