Jest bat na pieniaczy w Sejmie. Pierwszy ukarany z PO!

Znalazł się być może skuteczny bat na pieniaczy z Platformy Obywatelskiej i innych totalniackich ugrupowań. Pod koniec lutego Sejm przyjął nowelizację prawa przewidującą kary finansowe za ,,naruszenie powagi Sejmu''. Jest już pierwszy ukarany na tej podstawie platformers.



Jak informuje dziennik ,,Rzeczpospolita'', chodzi o Jakuba Rutnickiego, od wielu lat posłującego z ramienia Platformy Obywatelskiej. W czasie expose Jacka Czaputowicza Rutnicki często mu przerywał, komentując wystąpienie ministra. Stwierdził między innymi głośno: ,,to jednak nie zabory!'', w ten sposób podsumowując słowa Czaputowicza o miejscu Polski w Unii Europejskiej. Rutnicki pił do głośnej wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy, zmanipulowanej przez lewicowe media.



Teraz poseł został ukarany przez prezydium Sejmu. Na okres jednego miesiąca obniżono jego uposażenie o 25 procent, właśnie za ,,naruszenie powagi Sejmu''.

Takie represje to dobry ruch, bo Polacy powszechnie postrzegają Sejm jako miejsce jałowych waśni, co swój wyraz znajduje w przydomku ,,cyrk'' nadanym sejmowemu gmachowi. To obniża prestiż i godność naszego państwa. Z chamstwem w Sejmie trzeba walczyć.

Kary wkrótce staną się jeszcze bardziej bolesne, bo samo uposażenie posłów stopnieje przecież o 20 procent. Pieniacze, żartownisie i antypaństwowi wandale będą musieli trzymać się na baczności.

Chyba, że do Sejmu przyszli dla idei. Ale w to jakoś nie chce się w przypadku Platformy wierzyć...

