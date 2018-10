Jeśli kotlety mielone, to tylko takie!!!

Umiecie robić kotlety mielone? Fałszywe zróbcie tak samo, jak te „prawdziwe” – jedyna różnica jest taka, że do fałszywych należy dodać ugotowaną kaszę jaglaną.

Jeśli nie umiecie robić kotletów mielonych lub chcecie wypróbować nasz sposób ich przyrządzania, to skorzystajcie z poniższego przepisu.

0,5 kg mięsa mielonego (np. z łopatki wieprzowej) 2/3 szklanki kaszy jaglanej 2 jajka Czerstwa bułeczka namoczona w mleku 1 łyżeczka soli 1 łyżeczka rozmarynu 1 łyżka oregano 0,5 łyżeczki ostrej papryki 0,5 łyżeczki kurkumy 2-3 ząbki czosnku 2 cebule Bułka tarta do obtoczenia kotletów.

Bułeczkę namoczyć w mleku. Przygotować kaszę jaglaną, wrzucić do dużej miski i zostawić do przestudzenia. Cebulę drobniutko posiekać i zeszklić na patelni (na małej ilości oleju). Dodać do kaszy. Kiedy kasza i cebula będą już przestudzone, dodać mięso, jajka, sól, przyprawy, wycisnąć czosnek. Całość dobrze wyrobić. Uformować kotlety. Smażyć na dobrze rozgrzanym oleju.