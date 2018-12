Jesienią i zimą nie choruję!!! Oto moje sposoby

- pisał w swojej słynnej fraszce „Na zdrowie” Jan Kochanowski. Słowa te szczególnie często przypominamy sobie w okresie jesienno-zimowym, kiedy to często zapadamy na różnego rodzaju infekcje. Szczególnie, jeśli mamy dziecko w wieku szkolnym lub przedszkolnym - wówczas szansa na przezięziebie wzrasta niepomiernie. Dlatego też tak ważne jest dbanie o to, aby nasz organizm był w dobrej formie. Oto 5 sposobów na to, jak zadbać o wzmożoną odporność w okresie jesienno-zimowym.