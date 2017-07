Jerzy ZDF atakuje polską politykę historyczne i nasze sądy

Niemiecka telewizja publiczna ZDF nie chce przeprosić za użyty przez nią zwrot „polskie obozy zgłady” - poinformował portal internetowy TVP Info.

W apelacji od klauzuli wykonalności, którą na początku lutego wydał Sąd Krajowy w Moguncji stacja zakwestionowała prowadzoną obecnie przez polski rząd politykę historyczną i niezależność sądów w naszym kraju.

ZDF miał zamieścić na swojej głównej stronie internetowej przeprosiny za kłamliwe sformułowanie.

W cytowanej przez portal apelacji czytamy, że od 2015 roku w Polsce władzę sprawuje konserwatywny rząd, który „funkcjonuje pod hasłem aktywnej polityki historycznej ukierunkowanej na ochronę dobrego imienia państwa polskiego i Polaków”. Stacja sugeruje tym samym, że wyrok, który zapadł w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie był pokłosiem polityki rządu, który walczy o prawdę historyczną.

„W piśmie ZDF zwraca uwagę, że dopóki w Polsce nie rządził PiS, to nie zapadały takie wyroki. Dalej można przeczytać też o zmianach w Trybunale Konstytucyjnym, które według niemieckiej telewizji doprowadziły do jego obalenia. ZDF nawiązuje też do reformy sądownictwa. Twierdzi, że Sąd Najwyższy zostanie rozwiązany, a wszyscy sędziowie będą pozbawieni stanowisk. Do swojego pisma ZDF załączył artykuły z prasy niemieckiej, które mają potwierdzać przedstawioną wersję” - czytamy na stronie www.tvp.info.

Pełnomocnik byłego więźnia KL Auschwitz-Birkenau Karola Tendery, który pozwał ZDF za nazwanie niemieckich obozów zagłady polskimi, mecenas Lech Obara jest zdumiony argumentacją stacji.

- Wbrew logice prawnicy ZDF odwołują się do wyroków wydanych przez sądy polskie w 2016 roku Czyli przez ten wymiar sprawiedliwości, który dzisiaj opozycja w Polsce i za granicą chce obronić. Przewrotnie można stwierdzić, że nawet niemieccy prawnicy ZDF dostrzegają nieprawidłowości w polskich sądach. Krytykują bowiem wyroki wydane przez wymiar sprawiedliwości, który dzisiaj zdaje się stać w opozycji do podejmowanych przez polski rząd reform i jest traktowany za granicą jako ostatni bastion zagrożonej demokracji w Polsce - powiedział portalowi.

Do pozwu Tendery przyłączyli się nie tylko prawnicy, ale też Rzecznik Praw Obywatelskich. Pod koniec grudnia 2016 roku SA w Krakowie nakazał ZDF przeproszenie byłego więźnia.

„Przeprosiny miały zostać opublikowane na pierwszej stronie nadawcy i pozostawać widoczne przez 30 dni. Ale stacja wyrok sprytnie obeszła. Przeprosiny ukazały się na stronie internetowej nadawcy, ale opublikowano je na dole strony w rubryce Doku/Wissen. Sam tytuł publikacji też niewiele wyjaśnia osobom, które wchodzą na stronę ZDF. Na głównej stronie niemieckiej telewizji znajduje się tylko tytuł <Przeprosiny Karola Tendery>. Dopiero klikając na tytuł informacji wchodzi się w treść tekstu wymaganego wyrokiem sądu. Kiedy pod koniec stycznia 2017 roku portal tvp.info ujawnił, że ZDF nie umieściła na pierwszej stronie swojego portalu przeprosin za <polskie obozy zagłady>, internauci w mediach społecznościowych zorganizowali akcję #GermanDeathCamps. Niemal pod każdym wpisem telewizji ZDF pojawiały się komentarze informujące, że to Niemcy wybudowali na terenie Polski obozy zagłady. W odpowiedzi telewizja blokowała i usuwała wpisy polskich internautów. Później z inicjatywy Fundacji Tradycji Miast i Wsi powstał mobilny bilbord informujący o tym, że to Niemcy wybudowali podczas II wojny światowej obozy zagłady. Bilbord wyruszył z Polski przez Niemcy do Anglii. Samochód z bilbordem parkował m.in. na parkingu przed siedzibą stacji ZDF” - napisano na stronie www.tvp.info.

Jerzy Bukowski