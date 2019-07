Jerzy Targalski: Słabnąca Merkel to szansa dla Polski

– Angela Merkel słabnie. Nawet gdyby została do końca kadencji (uwzględniając hipotetycznie poruszanie się na wózku) nie będzie w stanie kontrolować sytuacji tak jak dotychczas. To wszystko gra na naszą korzyść – mówił dr Targalski.

– Te wszystkie więzi będą słabły. Co się będzie działo, gdy podporządkowanie nie będzie miało charakteru instytucjonalnego? Jedni podwładni nie otrzymują rozkazu, więc nie wiedzą co robić, inni się usamodzielniają, jeszcze inni zaczynają się między sobą kłócić i rywalizować, kolejni szukają nowego patrona – stwierdził

– To wszystko powoduje pewien chaos i niezdolność centralnego ośrodka dyspozycji do sterowania polityką Unii Europejskiej. Nas interesuje to, w jakim stopniu Niemcy są w stanie skutecznie sterować antypolską w Brukseli. To że Komisja Europejska pod nowym kierownictwem będzie z nami walczyła – nie ma co do tego żadnych wątpliwości. - dodawał