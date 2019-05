Jerzy Targalski: Agnieszka Piwar kocha Putina

Nie wystarczyło systematyczne publikowanie w Sputniku materiałów a to o szczęśliwej Czeczenii pod władzą Kadyrowa i Rosji, to znów wynurzeń ambasadora Andriejewa na temat uciemiężonej przez Zachód pokojowej Rosji czy też obrony senatora Macieja Grubskiego z PO, który nie zląkł się siepaczy i udzielił wywiadu Sputnikowi, pryncypialnie dając odpór polskiej rusofobii. Nie dziwi więc spotkanie ze Służbą Wnieszniej Razwiedki w osobie Swiridowa czy pielgrzymka Piwar do drzwi Ławrowa. Wprawdzie to nie wycieraczka Putina, ale zawsze coś.