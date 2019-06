hm 15.6.19 13:49

od 2014r ? to 5 lat zajmuje nadzwyczajnej kaście rozstrzygnięcie prostej sprawy? powinno być do 3 m-cy. 30 lat wolności a w sądach bagno, no ale fakt że Juras w końcu przegrał, jeszcze niedawno było to nie do pomyślenia