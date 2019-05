Jerzy Kwaśniewski: Przemoc wobec kobiet jest tam gdzie LGBT i gender

Polak Ateista Dumny Gej 28.5.19 19:10

Jeśli ktoś ma ochotę się ze mną spotkać już za niecałe 2 tygodnie będę na tegorocznym Gay Pride w Warszawie. Będę dumnie maszerował bez koszulki z zalepionymi sutkami w geście solidarności z dyskryminacją kobiet - prawnym zakazem publicznego eksponowania piersi.



https://www.paradarownosci.eu/pl/strona-glowna/



"Czy Parada to nadzy ludzie biegający po Warszawie?

Nie, Parada to nie maraton, więc nie biegamy. Wierzymy, że każde ciało jest piękne, ale prosimy o przestrzeganie prawa i zakrycie się od pasa w dół. W związku z tym, że sutki tylko połowy populacji uznawane są za nielegalne, solidarnie prosimy żeby każdy je zakrył, niezależnie od płci. Idealnie nadają się do tego nasze wlepki. :)

Jak się ubrać na Paradę? Jak wyglądać? Czy można mieć odkryte sutki/piersi/etc.?

Ubierz się w co Ci się tylko podoba, byle narządy płciowe i sutki pozostały zakryte."