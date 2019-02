Jerzy Haszczyński: Izraelczycy są niechętni wobec Polski

man.of.Stagira 19.2.19 20:26

to nie jest problem pod nazwą 'źli Polacy'. Gdy się posłucha drugiej strony, żydowskiej i przeanalizuje co mówiła po II WS to zobaczymy, że nienawidzili k a ż d e g o kto ucieleśniał wartości s t a r e g o Izraela, Izraela który n i e walczył. Słowa Benedykta wygłoszone podczas jego wizyty w Auschwitz, słowa Psalmu 44, zawierające skargę cierpiącego Izraela: "...starłeś nas na proch w miejscu szakali i okryłeś nas mrokiem. Lecz to z Twego powodu ciągle nas mordują, mają nas za owce na rzeź przeznaczone. Ocknij się! Dlaczego śpisz, Panie? Przebudź się! Nie odrzucaj na zawsze! Dlaczego ukrywasz Twoje oblicze, zapominasz o nędzy i ucisku naszym? Albowiem dusza nasza pogrążyła się w prochu, a ciało przywarło do ziemi. Powstań, przyjdź nam na pomoc i wyzwól nas przez swą łaskawość!" (Ps 44,20.23?27).

Żydzi nienawidzili każdego, kto jak Marek Edelman mówił o nielicznych jedynie Żydach którzy się przeciwstawili maszynie niemieckiej i przedstawiał inny, nie tak heroiczny obraz samych powstańców żydowskich i samego Powstania. Żydzi znienawidzili samych siebie i stracili wiarę w samych siebie po tym co przyniosło S h o a h.

Wielu Żydów w miejsce dawnej religii przyjęło nową, "religię" Holokaust, wokół której organizują t a k swoją kulturę j a k swoją nową, wojowniczą już tożsamość.

W Izraelu trwa po II Wojnie Światowej wojna o żydowską tożsamość. Dlatego k a ż d y może być w tej wojnie ofiarą. Nienawiść do Niemców może być mniejsza bo Żydzi byli zawsze zakochani w kulturze niemieckiej, to im zostało. Wielu wybitnych niemieckich intelektualistów to zasymilowani Żydzi; Heine, Lessing, Marks, Cassirer, Husserl etc etc.

Niemcy to był żydowski raj kulturowy na ziemi. Polska, to był tylko geszeft.

