Jerzy Haszczyński: Dlaczego sojusz z USA jest dla nas tak ważny

Marcin 13.6.19 10:37

Dlaczego sojusz z hameryka jest dla "nas" ważny? ;) Dla "nas" to znaczy dla kogo?

Na frondelku nawet się nie zajaknieto co niedawno podpisał nasz "przyjaciel" Trump... a mianowicie H. R. 672 kolejna ustawa godzaca w dobre imie Europejczyków!

Hamerykanie bedą sprawdzać czy się zydkom krzywda nie dzieje na terenie Europy... poważnie!

Juz z butami wchodzi ten obrońca demokracji zza oceanu, w nasze wewnetrzne sprawy, już bez wstydu... koszer maszer zysk

Ta ustawa to jawny szntaz tyczacy się własnie innej ustawy a mianowicie 447, i która odnosi sie do Narodu Polskiego, żadnego innego... i miejcie to w swiadomości, że oni wam tego nie darują

Ustaw w hameryce nie robi sie dla jaj... tylko dla zysku

Czaputowicz który olewa sprawe, jest na zołdzie Pana który nie bedzie sie ogladał na Polska Racje Stanu, tylko szabrowników z Wall Street, i Tel Awiwu!