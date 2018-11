Jerzy Bukowski: Zakazany marsz i baca z aparaturą

- jeżdżenia samochodami po ulicach stolicy, bo grozi to wypadkami drogowymi;

- posyłania dzieci do szkól, bo może im stać się w nich krzywda;

- chodzenia do restauracji, bo można się w nich zatruć;

- wchodzenia do toalety, bo można się w niej zatrzasnąć.

Do górala przyszli milicjanci, bo ktoś złożył doniesienie, że pędzi bimber. Baca zarzeka się, że to nieprawda. Funkcjonariusze zeszli do piwnicy i znaleźli stosowną aparaturę.