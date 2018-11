Jerzy Bukowski: Z pełną kiesą do Zakopanego

Z pełną kiesą do Zakopanego

Powszechnie wiadomo, że górale lubią dutki, a ponieważ Podhale jest modne i popularne o każdej porze roku, starają się zarobić ich jak najwięcej od stycznia do grudnia. Największe cenowe żniwa przypadają oczywiście na szczyty sezonów letniego i zimowego, chociaż na Podtatrzu są to pojęcia dosyć umowne.

Jak wynika z danych zebranych przez portal www.noclegi.pl, proponowane ceny w tatrzańskich pensjonatach i apartamentach w drugiej połowie grudnia są w tym roku nawet do 100 procent wyższe niż poza sezonem, zwłaszcza w porównaniu z październikiem i listopadem (ten drugi miesiąc jest zawsze najgorszy pod względem turystycznym).

Im dalej od Zakopanego, tym taniej. W nieodległym Poroninie podwyżka sięga zaledwie 170 proc. No ale co to za atrakcja witać Nowy Rok tak daleko od Giewontu?