Jerzy Bukowski: Współczuję księżom, których ,,parzy sutanna''

Cogito ergo sum 30.6.19 12:10

NO CÓŻ, NIE KAŻDY IDZIE DO TEGO ZAWODU DLA PIENIĘDZY.



Co którzy są z powołania, którzy liczyli na to że będą innym pomagać, a kościół to pozytywna organizacja, może spotkać ogromny szok, gdy zobaczą na czym polega ten kościół. Ideologia katolicka dziś oparta na nienawiści i pogardzie do życia, na kulcie śmierci, no i księża żyjący w wielkich pałacach, starczy spojrzeć na episkopat.



Nie dziwię się, że ludzie rezygnują z pracy jako ksiądz.