Jerzy Bukowski: Wielkie zadanie przed Episkopatem Polski

Cogito ergo sum 13.5.19 10:36

Wiadomo, że pedofilia wsród kleru to tylko czubek góry lodowe wobec tego co jest w społeczeństwie czyli w rodzinach, wśród pedagogów, adwokatów i artystów. Kto jeździ w ramach seksturystyki na dziecięce polowania do Azji? Żeby nie było tak, że to się skończy na duchowieństwie jak było w wypadku lustracji