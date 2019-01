Jerzy Bukowski: Warto utrzeć nosa wrogom wiary

Urszula Lipska 15.1.19 9:58

Panie Bukowski, nikt nie walczy z religią, nikt nie jest wrogiem jakiejkolwiek wiary. Może pan wierzyć w co sie panu podoba, ale nie może pan narzucać innym swoich przekonań. Czy to tak trudno zrozumieć? Co sie stanie kościołowi i waszej religii złego jeśli będzie nauczana w salkach katechetycznych, a nie w szkole? Czy w salkach katechetycznych będzie gorzej uczona? Że w konkordacie jest napisane? No i co z tego. Konkordat nie zobowiązuje polskiego państwa do płacenia za nauczanie religii, a jaka jest praktyka? Nauka religii to ponad miliard złotych rocznie wyrzucone na opowiadanie bajek wymyślonych przez ludzi.

Religia w szkole to zbędny przedmiot. Nie uczy niczego, a raczej szkodzi samej sobie. Widziałam w pewnej szkole jak grupa nastolatków schodziła po schodach w momencie gdy ksiądz po tych schodach wchodził. Wyrostki ani myśleli przepuścić księdza. To ksiądz musiał stanąć pod ścianą aby ich przepuścić. Taki mają szacunek. Nie widziałam aby podobnie potraktowali jakiegokolwiek nauczyciela. No, ale to wasz problem.