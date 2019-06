Jerzy Bukowski: W totalną opozycję nie wierzą już nawet jej najwierniejsi sojusznicy

Alina 27.6.19 9:33

W Polsce widac bardzo wyraznie o co idzie walka. Gdzie indziej jest to bardziej pomieszane, niejasne, dobro ze zlem wymieszane, tak ze ludzie sie nie moga polapac. W Polsce dzieki temu, ze stal sie drugi " cud nad Wisla" i PIS wygral wybory, zlo zostalo brutalnie obnazone i biale jest biale a czarne czarne i ludzie to wreszcie widza. Jest oboz zwolennikow i przeciwnikow Boga.