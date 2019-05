Jerzy Bukowski: Umiarkowany optymizm w sprawie KEP

michu 23.5.19 10:15

To też. Ale jeśli chodzi o dawnych zdrajców współpracujących z Sowietami i obecnych (najdroższy gaz, brak zakazu aborcji itp itd). Do dziś nie wyjaśniona katastrofa smoleńska, aneks do WSI. To młyny sprawiedliwości mielą JESZCZE BARDZIEJ powoli. Ciekawe tylko dlaczego nikt na takich portalach jak np fronda (podobno poświęcony) o tym nie pisze....;). W KK wystarczy ujawnić TW, bo inaczej jak nie taki to inny problem się pojawi, nawet za sto lat jak trza będzie interpretować ich publikacje i wypowiedzi ;)