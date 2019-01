Jerzy Bukowski: Totalni biją na alarm. To absurd!

Ponieważ formacja, na czele której stoi Salvini, jest prawicowa i antyeuropejska, totalna opozycja bije na alarm, że ta rozmowa stanowi kolejny krok na drodze do wyprowadzenia nas z Unii Europejskiej.

Do ludzi podnoszących tak absurdalny argument mam jedno pytanie: czy jeżeli przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk prowadzi rozmowy z przedstawicielami wrogich UE ugrupowań to znaczy, że dąży do jej rozbicia?