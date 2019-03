Jerzy Bukowski: Społeczna znieczulica święci triumfy

Mnie przeraża nie tyle kolejny akt przemocy, bo mamy z nimi, niestety, do czynienia od dawna na co dzień, ale z brakiem właściwej reakcji pasażerów tramwaju, o czym napisał poszkodowany w portalu społecznościowym. Ze smutkiem skonstatował on, że chociaż słusznie zwrócił uwagę na niewłaściwe zachowanie palącym papierosy osobom, to nikt - oprócz jednego obywatela Ukrainy - nie stanął w jego obronie, kiedy został brutalnie zaatakowany.