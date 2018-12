Jerzy Bukowski: Skandaliczny kalendarz

- Co by nie mówić, to zdjęcie jest mocno niezręczne. Zwłaszcza, że obchodzimy w przyszłym roku 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Jeżeli to zdjęcie pojawia się przy okazji września, to na pewno jest to nie na miejscu. Zdecydowanie negatywnie widzę tego rodzaju połączenie. Dlatego poprosiłem urzędników, żeby podjęli rozmowy, co do wymiany, przynajmniej tego elementu kalendarza, jeśli chodzi konkretnie o wrzesień. Czym to się zakończy, trudno teraz powiedzieć, natomiast na pewno nie powinno być naszej zgody na tego rodzaju konotacje przy okazji tak ważnej dla Gdańska rocznicy. Miasto wstrzymuje kolportaż kalendarzy, które są w jego zasobach - powiedział rozgłośni wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak.