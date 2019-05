Jerzy Bukowski: Samobójcze wysiłki moralnych troglodytów

Jeżeli kogoś zaślepia nienawiść, to nie jest zdolny do żadnej refleksji. Nie sądzę więc, żeby którykolwiek z antyklerykalnych harcowników był w stanie pojąć, że takimi działaniami skazuje się na spektakularną porażkę. Ale to dobrze, bo im dłużej będą oni walczyć z wiarą i z tradycją, na których ufundowana jest Polska, tym szybciej popierająca ich po cichu totalna opozycja będzie tracić szanse na odsunięcie Zjednoczonej Prawicy od władzy.