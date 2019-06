Jerzy Bukowski: RPO pomaga obozowi władzy

Ponieważ Bodnar został wybrany na swój urząd w 2015 roku głosami mających wówczas większość w Sejmie i w Senacie parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego, jest powszechnie postrzegany jako reprezentant obecnej opozycji, co na pewno skrzętnie wykorzysta ZP w kampanii wyborczej.

Nawet jeżeli Rzecznik Praw Obywatelskich uznał w głębi swojego sumienia, że powinien zaprotestować przeciw działaniom policji w tym konkretnym przypadku (w wielu analogicznych nie zabierał jednak głosu, ponieważ nie były one tak nośne medialnie, co nie wystawia mu dobrego świadectwa), to odebrał totalnej opozycji kolejne kilka procent w wyborczych sondażach, zwłaszcza że zamiast się zmitygować dalej broni swojej niefortunnej wypowiedzi.