Jerzy Bukowski: Przypomnijmy malkontentom, czym jest Boże Narodzenie

Nie mam zbyt wysokiego mniemania o spotkaniach wigilijnych tudzież opłatkowych organizowanych przez wiele firm i korporacji przed Bożym Narodzeniem. Mają one mało wspólnego z przeżywaniem oczekiwania przyjścia Chrystusa na świat i w ogóle trudno w nich znaleźć jakiekolwiek elementy duchowe. Są to wypasione bankiety, podczas których można się raz w roku najeść do syta i napić do nieprzytomności na koszt pracodawcy.