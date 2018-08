Jerzy Bukowski: Prezydent wraca do harcerskich korzeni

Tegoroczne obchody rocznicy wymarszu z krakowskich Oleandrów na szlak niepodległości Pierwszej Kompanii Kadrowej Strzelców Józefa Piłsudskiego będą miały podwójnie uroczysty charakter.

Pierwszym powodem jest setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, której hasłem jest w Krakowie zawołanie: „Nie byłoby 11 listopada 1918 roku bez 6 sierpnia 1914 roku”.

Drugi to udział w nich Prezydenta RP, który pojawi się na Mszy Świętej w królewskiej katedrze na Wawelu 5 sierpnia o godzinie 17.00, a następnie złoży wieniec na świeżo odnowionym sarkofagu Józefa Piłsudskiego w również dopiero co wyremontowanej krypcie pod wieżą Srebrnych Dzwonów. Następnie uda się na Sowiniec, by uczestniczyć w ceremonii złożenia kolejnych ziem w kopcu imienia wskrzesiciela polskiej niepodległości. Pierwszą z nich, pochodzącą z Oleandrów, wsypie do polskiej Mogiły Mogił on sam.

6 sierpnia o godz. 7.00 prezydent Andrzej Duda pojawi się w miejscu, z którego 104 lata temu wyruszyła w kierunku Kielc grupa „chorych na Polskę” patriotów i wysłucha tam historycznego rozkazu Komendanta formującego „kadrówkę” z członków dwóch organizacji strzeleckich.

Warto przypomnieć, że obecny pierwszy obywatel Rzeczypospolitej doskonale zna te trzy miejsca. Jako drużynowy 5. Krakowskiej Drużyny Harcerzy „Piorun” im Legionistów 1914 Roku w składzie szczepu „Wichry” Hufca ZHP Kraków-Krowodrza niejednokrotnie pełnił w latach 80. wartę w krypcie pod wieżą Srebrnych Dzwonów, pracował przy odnawianiu kopca Józefa Piłsudskiego, przemierzał ze swymi podopiecznymi druhami trasę z Oleandrów do Michałowic. Nie omieszkam mu tego przypomnieć prowadząc uroczystość przy sarkofagu Komendanta i na Sowińcu.

Jerzy Bukowski





Ziemie do złożenia w Kopcu Józefa Piłsudskiego

podczas uroczystości

z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy 5 sierpnia 2018 r.:

URNA 1

1. Ziemia z Oleandrów - miejsca formowania i wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej (składa Prezydent RP Andrzej Duda)

URNA 2

2. Ziemia z miejsca bitwy oddziałów Józefa Piłsudskiego z Moskalami, do której doszło 13 sierpnia 1914 r. między folwarkiem Czarnów a klasztorną górą Karczówka w Kielcach

3. Ziemia z miejsca zwycięskiej szarży pod Rokitną 13 czerwca 1915 r.

URNA 3

4. Ziemia z Persenkówki - odcinka obrony Lwowa z 1918 r. zwanego Redutą Śmierci

5. Ziemia z Jazłowca - miejsca zwycięskiej bitwy 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich z wojskami ukraińskim 11 lipca 1919 r.

URNA 4

6. Ziemia z cmentarza w Żytomierzu - z grobu Anny i Jana Paderewskich, rodziców współtwórcy Niepodległości Ignacego Jana Paderewskiego;

7. Ziemia z Bykowni - miejsca pochówku Polaków z tzw. ukraińskiej listy katyńskiej

URNA 5

8. Ziemia spod pomnika katyńskiego w Jersey City autorstwa Andrzeja Pityńskiego

9. Ziemia z Wysp Sołowieckich - miejsca zesłania i śmierci Polaków

URNA 6

10. Ziemia z krakowskiego fortu „Luneta Warszawska” - miejsca kaźni żołnierzy AK i NSZ

11. Ziemia z lasów Zgórskich pomiędzy Zgórskiem a Szewcami koło Kielc - miejsca bitwy partyzanckiej AK z września 1944r. i potajemnych rozstrzeliwań przez komunistów Żołnierzy Niezłomnych

12. Ziemia z kieleckiego więzienia rozbitego przez oddziały podziemia niepodległościowego pod dowództwem Antoniego Hedy „Szarego” 4/5 sierpnia 1945 r.

URNA 7

13. 76 ziem z różnych miejsc walki i męczeństwa patriotów polskich zebranych przez Ogólnopolski Komitet Poloniae Restitutae Centenssimo Anno (składają Monika Bieniek, Ewa Dziadko, Jan Kurek, Józef Stanicki, Marek Franczak - syn Józefa Franczaka -„Lalusia”.