Jerzy Bukowski: Prezydent Krakowa również otrzymał ,,akt zgonu politycznego''

Jan Radziszewski 21.1.19 11:57



Jak można pochować wroga Boga w Kościele a tym bardziej w Bazylice -



Pouczenia Pana Jezusa i Orędzia dla Polski, Kościoła, świata



wtorek, 15 stycznia 2019

15 i 16 I (po północy) 2018 Pewne upomnienie dla S. i M. Krajskich i innych/ -

Tak dziecko, to kolejna inscenizacja. Prezydent Adamowicz nie został zabity.



Pouczenia Pana Jezusa i Orędzia dla Polski, Kościoła, świata

czwartek, 17 stycznia 2019

16 I dokończenie - Zmyłka złego, 17 I 2019 Jeszcze o inscenizacji śmierci Adamowicza i rzeczach związanych. Chandra.



Pan "Lecz tego nie robią. Trumna ma być zamknięta aby społeczeństwo przyzwyczaiło się do kłamstwa i wiele nie żądało. Lecz czas jest krótki. Krótki dla tych, którzy walczą z Bogiem.

A Adamowicz walczył z Bogiem.

Ja każdemu chcę podać rękę. Lecz musi uznać swe winy i przyjąć pokutę.

- To wygląda jednak, Panie Jezu, na walkę agentur.

Oto tzw. stronnictwo pruskie uruchomiło swoją agenturę, aby wracać do władzy kontra PiS.

Pouczenie jw.

niedziela, 20 stycznia 2019

18- 21 ( po północy) I 2019 Tak dziecko, to był mord satanistyczny [ śmierć dziewczynek w Koszalinie], który niewinną krwią miał podlać operację fałszywej flagi, fikcyjny zamach na prezydenta Gdańska – Adamowicza

(..) - Podtrzymujesz swoje zdanie w sprawie dziewczynek z Koszalina?

(: smutny uśmiech Pana Jezusa).

- Tak Panie Jezu. Podtrzymuję.

- Tak dziecko, to był mord satanistyczny, który niewinną krwią miał podlać operację fałszywej flagi, fikcyjny zamach na prezydenta Gdańska – Adamowicza.

- Dziękuję, Panie Jezu.

Myśmy nie zasłużyli na Twoje Słowa.

- Nie obrażaj się na społeczeństwo, dziecko.

- Tak Panie.

- To kolejni polscy męczennicy. Wstawiają się za wami a ich modlitwa ma szczególną rangę.

Biada zabójcom.

Po trzykroć biada.