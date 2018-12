Jerzy Bukowski: Potrzeba ofensywa ustaw głowy państwa

Skoro prezydent Andrzej Duda poważnie myśli o reelekcji, powinien rozpocząć rok, w którym stanie do wyborczej walki, od znacznego zwiększenia aktywności legislacyjnej. Z jego kancelarii muszą zacząć wpływać do Sejmu projekty dobrze opracowanych ustaw, które będą procedowane bez konieczności wprowadzania w nich poprawek, przynajmniej formalno-prawnych.

Jednym z głównych zarzutów wobec obecnego Prezydenta RP jest bowiem ten, że odgrywa on głównie rolę notariusza, czyli ogranicza się do podpisywania prawie wszystkich uchwalonych przez parlament ustaw, bardzo rzadko korzysta zaś z prawa weta. Zdarzają się oczywiście wyjątki, ale na razie nie wystarczają one, aby skutecznie przekonać opinię publiczną, że najwyższy urząd państwowy sprawuje samodzielny polityk mający własną wizję przyszłości Rzeczypospolitej, aczkolwiek - co oczywiste - w dużej mierze zbieżną z tą głoszoną i realizowaną przez jego macierzyste ugrupowanie.